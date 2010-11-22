ДАІ посилить контроль за перевезенням дітей

Державтоінспекція України посилить контроль за використанням водіями автомобілів спеціальних засобів для перевезення дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник прес-служби Департаменту ДАІ МВС України Євген КРАВЕЦЬ сьогодні в Києві під час круглого столу з нагоди тижня безпеки дорожнього руху, який проводиться з 15 по 21 листопада.

“Найближчим часом ми будемо посилювати контроль за використанням водіями засобів безпеки для дітей, які перевозяться в автомобілях”, - сказав він.

При цьому Є.КРАВЕЦЬ поінформував, що за 10 місяців цього року в Україні сталося 27 тис. 157 ДТП з тяжкими наслідками, в яких 3 тис. 719 осіб загинули і 32 тис. 476 отримали травми. Із загальної кількості автопригод понад 3 тисячі виникли за участю дітей, з яких 134 загинули і 3,5 тисячі отримали травми.

У той же час начальник прес-служби зауважив, що за останні чотири роки в Україні кількість ДТП із загибеллю дітей зменшилася в сім разів. За словами Є.КРАВЦЯ, така тенденція склалася, насамперед, завдяки посиленню профілактично-роз’яснювальної роботи щодо дотримання ПДР.