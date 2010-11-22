У Полтавській області епідемія дитичих суїцидів?

У Полтавській області вже сьома дитина цього року звела рахунки з життям.

Про це УНІАН повідомила старший інспектор Полтавського райвідділу Управління МВС України в Полтавській області Лілія ОВЧАРЕНКО.

За її словами, 17 листопада в селі Байрак Диканського району покінчив життя самогубством через повішення учень Тахтаулівської середньої школи Полтавського району. Передсмертної записки при ньому не було. При зовнішньому огляді тіла слідів насильницької смерті міліцією не виявлено. До цього випадку раніше він ніколи не зникав і не залишав місця проживання.

Л.ОВЧАРЕНКО повідомила, що 16 листопада в міліцію надійшло повідомлення від директора школи про те, що учень школи Віктор другий день не відвідує заняття. Працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей почали проводили оперативно-розшукові заходи. Міліціонери перевіряли магазини, кафе, місця масового відпочинку людей. Опитували однокласників, друзів і знайомих зниклого хлопчика. Але ніякої інформації, яка допомогла б встановити місцезнаходження школяра, не одержали. Батько і мати хлопця також намагалися розшукати свого сина. За словами батьків, 15 листопада вранці він вийшов з дому і нібито пішов в школу. Але там його ніхто не бачив. 16 листопада близько 18.00 в селі Тахтаулове біля лісосмуги Віктора зустріла його знайома, яку він попросив нікому не говорити, що вона його бачила.

Під час розмови з рідними, директором школи, класним керівником, однокласниками міліціонери встановили, що Віктор вчився добре, мав досягнення в спорті, підтримував з однолітками дружні, веселі стосунки.

Як повідомив класний керівник Віктора, вдома у нього була тепла атмосфера, батьки працевлаштовані, не мають шкідливих звичок, конфліктів між ними і сином не виникало. Обставин, які б спонукали хлопця на самогубство, правоохоронці не виявили.

За словами Л.ОВЧАРЕНКО, в Полтавській області цього року це вже 7-й суїциїдальний вчинок дітей. У всіх випадках самогубств фігурують діти віком від 14 до 18 років. Причинами суїцидів були скандали з коханими дівчатами, ревнощі, конфлікти з батьками, однолітками тощо.