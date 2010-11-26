Суд відклав розгляд скарги Луценка

Генеральна прокуратура України не надала Печерському районному суду Києва матеріалів кримінальної справи, на підставі яких суд мав розглядати скаргу екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про порушення проти нього кримінальної справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна самооборона», через це суд був змушений відкласти судове засідання до 14.30 6 грудня.

Інтереси Ю.ЛУЦЕНКА у суді представляє народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ, адвокатом виступає Ігор ФОМІН.

У коментарі перенесення судового засідання Г.МОСКАЛЬ висловив обурення з приводу того, що Генпрокуратура за три тижні так і не надала суду матеріали кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА. Депутат зазначив, що Генпрокуратура має надати суду всі матеріали, які були підставою для порушення справи, і які були у неї в наявності на 2 листопада — на момент порушення кримінальної справи.

«А якщо на той момент там нічого не було, то, можливо, не треба було і поспішати. Тепер питання: може там у Генпрокуратури нема чого і показати суду?», — запитав Г.МОСКАЛЬ.

Він також зазначив, що у справі проти Ю.ЛУЦЕНКА «багато нестиковок». За словами Г.МОСКАЛЯ, прокуратура посилається на повноваження міністра, що регулюються Положенням про Міністерство внутрішніх справ, яке було введені в дію указом Президента Леоніда КУЧМИ, тоді як Ю.ЛУЦЕНКО діяв згідно з положенням про Міністерство внутрішніх справ, яке було введено в дію Кабінетом міністрів після проведення конституційної реформи.

«Тут нестиковка цілої низки законодавчих актів, і я сумніваюсь, що суд зможе дати відповідь», — зазначив Г.МОСКАЛЬ і додав, що в окремих випадках суд може навіть звернутись за тлумаченням до Конституційного Суду.

«Багато документів один одному суперечать, і всі вони діють, вони не скасовані, не оскаржені, не відмінені. Це недосконалість українського законодавства. А слідство не може грунтуватись на припущеннях, воно має спиратись на реальні факти. Якщо факти суперечать один одному, то це не вина ЛУЦЕНКА, це, скоріше за все, недосконалість законодавства», — вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2010 року Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за підозрою в розтраті майна. Справу порушено за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Низка опозиційних політичних сил, зокрема Блок Юлії Тимошенко, заявили, що порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА є тиском на опозицію.