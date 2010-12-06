У Тернополі буде створено муніципальну міліцію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, рішення про створення Управління муніципальної міліції було прийнято сьогодні під час сесії.

Окрім цього, з метою удосконалення роботи виконавчих органів Тернопільської міської ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, у складі виконавчих органів Тернопільської міської ради створено Управління стратегічного розвитку міста, патронатний відділ, відділ мобілізаційної роботи, відділ реформування житлово-комунального господарства та відділ автоматизованих систем управління. Абсолютно новими у структурі виконавчих органів міської ради стали Управління стратегічного розвитку міста та Управління муніципальної міліції.

Згідно з прийнятим рішенням, загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів становитиме 354 осіб.

Також під час сьогоднішньої сесії було сформовано склад постійних комісій. 9 із 11 комісій очолили представники ВО «Свобода», ще 2 – представники «Нашої України» та УНП.

Як повідомляв УНІАН, Тернопільська міська рада налічує 60 депутатів. У ВО «Свобода» - 31 депутат, Партії регіонів - 11, «Нашої України» - 5, «Фронту Змін» - 3, «Батьківщини», «За Україну», Української партії, Української народної партії – по 2, «Громадянської позиції», Всеукраїнської партії дітей війни – по 1.

Мером міста став представник ВО «Свобода» Сергій НАДАЛ