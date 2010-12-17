Київрада звернулась до ВР з проханням заборонити рекламу ліків

Депутати Київської міської ради звернулись до Верховної Ради України з проханням заборонити рекламу лікарських засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, за таке рішення сьогодні на пленарному засіданні VI сесії Київради VI скликання проголосував 101 депутат.

У депутатському зверненні говориться, що в багатьох випадках рекламу лікарських засобів розміщують з порушенням законодавства. Рекламуються ліки, які повинні відпускатися тільки за призначенням лікаря, подається інформація щодо можливого лікування хвороб, які не піддаються або важко піддаються лікуванню, не повідомляється про певні обмеження та застереження щодо застосування препаратів.

«Усе це формує у споживача реклами думку про те, що лікування можливе без консультацій з лікарем, лише на підставі тієї інформації, яку вони отримали з реклами. Такий підхід до використання ліків може не лише не надати бажаного результату щодо покращення стану здоров’я, а й значною мірою погіршити його чи призвести навіть до випадків смерті», - йдеться у зверненні.

Як ідеться у повідомленні, експерти стверджують, що майже половина препаратів, куплених без призначення лікарем, придбані без будь-якої в них потреби. Тобто, громадяни витрачають більше 4 млрд. грн. (по 87 грн. на кожного на рік) марно. Лікарі запевняють, що нерідко самолікування та вживання ліків без призначення лікаря призводять до непоправних негативних наслідків. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, смертність від неправильного та неконтрольованого прийому ліків посідає п’яте місце серед причин смертності.

«Таким чином, реклама лікарських засобів завдає лише значної шкоди здоров’ю громадян. Тому її заборона на телебаченні, радіо, у друкованих засобах масової інформації, засобами зовнішньої реклами у населених пунктах та на транспорті є нагальною необхідністю», - йдеться у зверненні.

На засіданні 2 грудня Київрада 99 голосами ухвалила звернення до Верховної Ради України з проханням запровадити кримінальну відповідальність за виготовлення та розповсюдження неякісних ліків.