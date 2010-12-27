АМК не сподобалися ціни на нафтопродукти у 18 нафтотрейдерів

Антимонопольний комітет України (АМК) зобов`язав 18 операторів ринку нафтопродуктів не допускати необгрунтованого синхронного підвищення роздрібних цін на бензини і дизельне пальне.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що про результати розгляду вимог Комітету підприємства повинні повідомити до 1 січня 2011 року.

Зокрема, вимоги висунуті на підставі інформації, одержаної від Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, до ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Торговий Дім “Континіум-Галичина”, ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ТОВ СП «Кершер», ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ПП «ОККО нафтопродукт», ТОВ «ТНК-ВР Комерс», ВАТ «Укрнафта», ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «УТН-Схід», ТОВ «Веста-Сервіс», Фірма «ТЕС», ТОВ «ТЕС-Авто», ТОВ «ФАКТ-Т», ТОВ «АТАН-Крим», ТОВ «Паралель-м ЛТД», ПП «ТЕК «Сучасник» і ПММП «ДЮН».

За даними, що є в Комітеті, впродовж листопада-грудня 2010 року середні ціни на нафтопродукти на АЗС майже в усіх регіонах країни зросли на 50-60 коп./літр.

«Таке підвищення вартості пального не тільки перевищило верхній рівень рекомендованого «цінового коридору», розрахованого експертно-аналітичною групою, але й значно випередило темпи подорожчання нафтопродуктів на міжнародних ринках», - наголошується у повідомленні.

За висновками фахівців АМКУ, синхронна поведінка нафтотрейдерів у сфері підвищення цін на бензини і дизельне пальне має ознаки антиконкурентних узгоджених дій.