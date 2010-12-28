У Києві в грудні припинено діяльність понад 40 гральних закладів

У Києві в грудні припинено діяльність 41 грального закладу та вилучено 623 одиниці ігрового обладнання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Як нагадали в прес-службі, перевірки щодо додержання вимог законодавства у сфері грального бізнесу проводяться прокуратурою Києва на виконання завдання Генеральної прокуратури України.

Також за першими результатами перевірок уже порушено 69 кримінальних справ за фактами зайняття забороненими видами господарської діяльності (ч. 1 ст. 203 КК України), які направлені до Слідчого управління ГУ МВС України в Києві для проведення досудового слідства.

Так, прокуратурою столиці порушено кримінальну справу за фактом організації зайняття в приміщенні готелю «Прем’єр Палац» господарською діяльністю, щодо якої є спеціальна заборона Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Розслідування кримінальної справи доручено прокуратурі Шевченківського району Києва.

Крім того, опротестовано дозвіл Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в місті Києві на початок роботи казино ЗАТ «Казино «Прем’єр Палац» загальною площею майже 800 кв. м в приміщеннях, орендованих у ВАТ «Готель «Прем’єр Палац».

Також прокуратурою міста уже внесено подання до Київської міської державної адміністрації з вимогою вжити заходів для припинення діяльності гральних закладів на території столиці.