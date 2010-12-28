КС просять розтлумачити повноваження місцевих держадміністрацій

До Конституційного Суду надійшло конституційне подання Севастопольської міської державної адміністрації щодо офіційного тлумачення положень частини восьмої статті 118 Конституції України, частини третьої статті 43 Закону «Про місцеві державні адміністрації».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Конституційного Суду України.

Згідно з Регламентом КС, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомлялося, стаття 118 Конституції визначає, що виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

В ній зазначено, що особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Частина третя статті 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» стосується того, що “розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку”.