Засуджено гвалтівника, який 8 років переховувався за кордоном

На Сумщині засуджено жителя обласного центру, який у травні 2002 року, будучи у стані алкогольного сп’яніння вчинив три тяжких злочини, пов’язані з пограбуванням та зґвалтуванням жінки, а потім майже вісім років переховувався від правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією старшого прокурора відділу прокуратури Сумської області Людмили КОНОНОВОЇ, щоб уникнути відповідальності за вчинене, зловмисник виїхав за межі України. Переховувався на території Російської Федерації, але врешті-решт ностальгія за рідним краєм примусила його повернутися. Тут він і був затриманий правоохоронцями, а невдовзі постав перед судом. Згідно з вироком суду, його засудили до чотирьох років шести місяців позбавлення волі.

Прокуратура не погодилася з таким відверто м’яким покаранням і внесла апеляцію на даний вирок.

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області погодилася з мотивами апеляції прокурора і відправила злочинця за ґрати на 7 років 6 місяців, як і вимагав державний обвинувач у цій справі.