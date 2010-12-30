Кандидатів в нотаріуси тестуватиме компьютерна програма

В Міністерстві юстиції утворено робочу групу для розробки технічного завдання на спеціальне програмне забезпечення, яке буде використовуватися під час анонімного кваліфікаційного тестування претендентів на посаду нотаріуса.

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

До робочої групи включено представників департаменту нотаріату Міністерства юстиції, які визначать критерії оцінювання результату проведеного анонімного кваліфікаційного тестування та забезпечать розробку технічного завдання на спеціальне програмне забезпечення.

Крім того, в робочу групу введено фахівців у сфері ІТ-технологій, перед якими поставлене завдання здійснити тестування та здачу в промислову експлуатацію спеціального програмного забезпечення.

Як підкреслили в Мін’юсті, електронна система тестування повністю усуває людський фактор і будь-який інший вплив на встановлення результатів відбору кандидатів на відповідну професію. Спеціальне програмне забезпечення для кваліфікаційного відбору кандидатів на посаду нотаріуса має забезпечити всебічне та об‘єктивне оцінювання рівня професійних знань осіб, що претендують на зайняття нотаріальною діяльністю, йдеться у повідомленні.