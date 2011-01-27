Прокуратуру просять перевірити законність запозичень 2007 року

Мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ звернувся до прокурора міста Анатолія КОВАЛЕНКА з проханням здійснити «перевірку законності зовнішнього запозичення до міського бюджету Одеси 2007 року».

Про це повідомили сьогодні УНІАН в Управлінні інформації міськради.

О.КОСТУСЄВ ініціював цю перевірку, щоб переконатися, чи не є «в діяннях колишнього міського голови Едуарда ГУРВІЦА ознак злочину».

У листі мера Одеси О.КОСТУСЄВА, зокрема, згадано, що «на підставі рішення Одеської міськради від 5 квітня 2007 року було здійснене зовнішнє запозичення до бюджету Одеси і затверджені умови такого запозичення».

У документі також підкреслюється, що «запозичення здійснювалося шляхом укладення строкового кредитного договору на суму 50 млн. швейцарських франків, що становить 218 808 000 грн. за офіційним курсом Нацбанку України на дату укладення договору з кредитором, яким став «BNP PARIBAS FINANCE PLC».

«За користування вказаною фінансовою послугою Одеська міськрада повинна була сплатити «BNP PARIBAS FINANCE PLC» 159 125 000 грн.», - зазначається у документі, направленому О.КОСТУСЄВИМ прокурору міста.