«Репортери без кордонів» засуджують рішення ВАСУ

«Репортери без кордонів» засуджують рішення Вищого адміністративного суду України від 26 січня, який відмовив телеканалам ТВі, “5 каналу” та СТБ у задоволенні їхніх скарг на позбавлення ефірних ліцензій.

Про це йдеться у прес-релізі міжнародної правозахисної організації, переданому УНІАН.

«Рішення суду від 26 січня підтверджує, що судова влада отримує накази від влади, яка намагається обмежити свободу слова і доступ суспільства до інформації в Україні», - йдеться у прес-релізі «Репортерів без кордонів».

Міжнародна організація підкреслює, що об’єктивне рішення у цій судовій суперечці неможливе через конфлікт інтересів, який полягає у тому, що одна і та ж людина - Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - обіймає декілька важливих посад. Цей конфлікт інтересів уже засудили Рада Європи та Європейський парламент 25 листопада, зазначили в організації.

Як зазначив «Репортерам без кордонів» гендиректор ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ з приводу ухвали ВАСУ, «це рішення доводить неефективність судів, і також те, що цензура знову введена в нашій країні, щоб гарантувати, що незалежні журналісти не зможуть висловити свою точку зору».

Керівництво “5 каналу” також виступило із заявою, засуджуючи рішення суду і розцінюючи його як наступ на свободу слова.

Як повідомлялося, телеканали звертались до суду, щоб він скасував рішення Київського апеляційного суду про те, що конкурс на виділення частот для трансляції цих телеканалів від 27 січня 2010 року був незаконним. Рішення суду нижчої інстанції задовольнило позов Inter Media-Group, найбільшої медіа-групи України, що належить Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ, який, у той же час, обіймає посаду голови Служби безпеки України. Скарга телеканалів до Вищого адміністративного суду України була для них, фактично, останнім шансом повернути свої частоти в українських судах. Теоретично, Верховний суд України може скасувати рішення судів нижчих інстанцій, але тільки за умови, що Вищий адміністративний суд дозволить передати справу до ВСУ. Генеральний директор ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ та представник “5 каналу” у суді Тетяна МАЛАШЕНКОВА заявили, що будуть подавати позов до Європейського суду з прав людини.