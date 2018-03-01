Вчені знайшли ознаки, які можуть свідчити про швидкий переворот магнітних полюсів Землі

За останні 160 років магнітне поле планети в регіоні Південно-Атлантичної аномалії знижувало свою силу із загрозливою швидкістю.

Вчені Рочестерського університету (США) прийшли до висновку, що зміни в силі магнітного поля, що спостерігалися в районі Південно-Атлантичної аномалії, можуть свідчити про швидкий переворот магнітних полюсів Землі.

Як повідомляє EurekAlert!, Південно-Атлантична аномалія простягається від Південної Америки до південної частини Африки.

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У цьому районі магнітне поле сильно слабшає і на рівні моря дорівнює величині на висоті 1 тисячі кілометрів поза аномалією. Дослідники з'ясували, що за останні 160 років магнітне поле планети в регіоні знижувало свою силу із загрозливою швидкістю.

Вчені проаналізували зразки обпаленої глини в долині річки Лімпопо, що протікає по території ПАР, Ботсвани, Зімбабве та Мозамбіку. У період залізного віку (з 1200 року до нашої ери до 340 року нашої ери) на цій території проживали стародавні племена Банту, які спалювали глину при високих температурах. При цьому фіксується напрямок кристалів, чутливих до магнітного поля.

Виявилося, що в районі Південно-Атлантичної аномалії відбувалися зміни в силі магнітного поля в 400-450 роках нашої ери, в 700-770 роках нашої ери, і в 1225-1550 роках нашої ери.

На думку вчених, такі коливання свідчать, що цей регіон має вплив на всю магнітосферу Землі.