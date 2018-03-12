Женевський автосалон 2018: що нас чекає в майбутньому (відео)

У Женеві проходить одне з найпопулярніших мотор-шоу (Geneva Motor Show)

На початку березня, на березі Женевського озера з усього світу з'їжджається величезна кількість людей, щоб подивитися на новинки автопрому і посидіти за кермом Bentley. 2018 рік не став винятком.

Toyota Concept-I - прототип футуристичного автономного авто

Цей автомобіль відрізняється нульовим викидом шкідливих речовин в атмосферу. Таке авто, перш за все, для людей похилого віку або людей з обмеженими можливостями. Машина оснащена штучним інтелектом, що робить пересування по місту автоматизованим і безпечним.

Читайте такожФутуристичний Renault EZ-GO і "заряджений" Bugatti Chiron: у Швейцарії стартував автосалон Geneva International Motor Show (фоторепортаж)

Літаюче таксі PopUp від Airbus і Audi

Творці концепту розділили його на складові частини: стильний автомобіль і дрон. Модульна система складається з двомісної капсули, яка поводиться на дорозі як електромобіль, і бортового безпілотника, який підніме машину в повітря, коли рух призупинився.

Volkswagen I.D. Vizzion без керма і педалей

Особливістю I.D. Vizzion є салон, завдяки якому автомобіль є по-справжньому універсальним: його можна адаптувати під салон на колесах, під розважальний простір або навіть кімнату відпочинку. Виробництво таких автомобілів Volkswagen планує почати у 2022 році.

Ми підготували для вас незвичні новинки автопрому. Тут ви не знайдете ні слова про те, що у моделі оновлена ​​решітка радіатора, або ж змінився кут нахилу фар. Тільки футуристичні концепти і нереальні враження.