У Малайзії записи в соцмережах використовуватимуть як докази проти терористів

Влада Малайзії використовуватиме записи в соціальних мережах в якості "серйозних доказів" при розгляді справ звинувачених в терористичній діяльності. Про це заявив міністр внутрішніх справ королівства Ахмад Захід Хаміді, повідомляє ТАСС.

За його словами, на даний час в країні діє закон, що дозволяє використовувати в якості доказів всі відомості, що поширюють за допомогою соціальних мереж. Однак це стосується лише злочинів, які класифікуються як бандитизм. Водночас, підкреслив міністр, подібне буде зроблено і для посилення антитерористичної боротьби.

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Останнім часом влада Малайзії заарештувала десятки осіб, які підозрюються у вербуванні бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІД). Як зазначається, прихильники ІД активно використовували Facebook і низку інших соціальних мереж. При цьому малайзійська влада один час планувала повністю закрити доступ до Facebook на території країни, однак у кінцевому підсумку вирішила відмовитися від цього кроку. У Малайзії число інтернет-користувачів становить близько 19,2 млн осіб.