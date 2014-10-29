Потенційних самовбивць будуть вираховувати через Twitter

Додаток здатен відправляти електронні повідомлення своїм передплатникам у випадках, коли люди, яких вони читають в Twitter, здаються суїцидальними. Samaritans Radar використовує спеціальний алгоритм для визначення ключових слів та фраз, що вказують на тяжкий моральний стан людини. Наприклад, це «втомився від самотності», «ненавиджу себе», «в депресії», «допоможіть мені» і «потрібно з кимось поговорити», повідомляє Газета.ру.

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Потім додаток задасть питання, чи є такі публічні твіти приводом для занепокоєння. Відзначається, що Samaritans Radar поки не здатний розпізнавати сарказм.

Програму створила агенція Jam. Додаток розрахований в першу чергу на користувачів від 18 до 35 років.