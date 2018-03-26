У Китаї почав роботу величезний автомат з продажу автомобілів

Автомат Ford і Alibaba може не тільки продавати автомобілі, але і видавати їх для тест-драйву.

Американський автоконцерн Ford і китайська компанія Alibaba запустили у китайській провінції Гуанчжоу автомат із продажу автомобілів.

Як пише TechCrunch, розробка і будівництво торгового автомата велися протягом останніх двох років. Багатоповерхова споруда може не тільки продавати автомобілі, але і видавати їх для тест-драйву.

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Для того, щоб скористатися торговим автоматом Ford і Alibaba, користувачам необхідно встановити на свій смартфон додаток Tmail. Через це додаток можна придбати автомобіль або замовити тест-драйв. У останньому випадку машину необхідно буде повернути протягом трьох днів. Після оплати машини автомат розмістить її у транспортному ліфті, спустить на перший поверх, а потім виведе покупцеві.

Як пише N+1, з 2015 року в американському місті Нешвілл в штаті Теннессі працює автомат компанії Carvana. Він являє собою п'ятиповерхову споруду, в якій можуть зберігатися до 20 автомобілів. Після вибору та оплати автомобіля на спеціальному терміналі покупець отримує бутафорську монету, яку потім потрібно кинути в щілину монетоприймача. Тільки тоді автомат видасть автомобіль. Після оплати гроші на рахунку покупця лише блокуються і остаточно списуються тільки після семи днів. Цей період є пробним, і до його закінчення покупець може повернути машину.