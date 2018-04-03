Facebook знадобиться кілька років на вирішення проблем з безпекою

Соцмережа значно розширить штат співробітників, які спеціалізуються на питаннях безпеки.

Соціальній мережі потрібно кілька років для того, щоб вирішити проблеми, з якими вона зіткнулася в зв'язку зі скандалом з витоком персональних даних користувачів. Про це заявив глава Facebook Марк Цукерберг.

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«З точки зору вирішення всіх цих проблем, я думаю, що це просто той випадок, коли ми недостатньо інвестували, мені здається, ми прорвемося через цю діру, але це займе кілька років, - зазначив Цукерберг. - Я б хотів вирішити ці проблеми за три або шість місяців, але я вважаю, що реальність полягає в тому, що рішення деяких цих питань просто займе більший період часу», - передає слова Цукерберга портал Vox.

Крім того, він зазначив, що в даний момент Facebook розширює штат співробітників, які спеціалізуються на питаннях безпеки. «На початку минулого року, я думаю, у нас було 10 тис. осіб, що працюють над безпекою,- заявив Цукерберг.- Але до кінця цього року ми плануємо, що в цій сфері у нас буде 20 тис. осіб».

Як повідомляв УНІАН, капіталізація Facebook в березні впала на 20% після того, як в американській пресі з'явилися повідомлення про те, що компанія Cambridge Analytica отримала несанкціонований доступ до конфіденційних даних 50 млн користувачів, на основі якої складала їхні політичні портрети. Пізніше фірма, яка співпрацювала з передвиборним штабом Дональда Трампа, використовувала їх для таргетованої реклами та формування громадської думки. Пізніше Марк Цукерберг вибачився перед користувачами і пообіцяв виступити в американському Конгресі, щоб прояснити позицію компанії та розповісти про кроки щодо недопущення подібних ситуацій надалі.