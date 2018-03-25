Капіталізація Facebook за тиждень впала на $58 мільярдів
Вартість однієї акції компанії Facebook, завдяки якій британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими обсягами даних, на американському фондовому ринку знизилася на 18 доларів.
Про це стало відомо в ніч на суботу після закінчення торгів на фондовій біржі Нью-Йорка, пише DW.
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Вартість однієї акції компанії на американському фондовому ринку впала зі 177 доларів 1 цента в понеділок до 159 доларів 39 центів до закриття в п'ятницю.
Інвестори побоюються посилення уваги наглядових органів і відтоку користувачів, вважає провідний аналітик Pivotal Research Брайан Уізер.
При первинному розміщенні акцій у 2012 році ринок оцінив соціальну мережу в 104 млрд доларів. Завдяки постійному припливу користувачів і домінування на цифровому ринку реклами вартість однієї акції зросла з початкових 38 доларів до 190 доларів в лютому 2018 року. Однак в найближчі місяці ціна акції може впасти до 152 доларів, вважає Уизер. Такий прогноз аналітик підготував ще до скандалу з витоком даних.
Як повідомляв УНІАН, Цукерберга офіційно запросили роз'яснити витік даних перед Конгресом США.