Капіталізація Facebook за тиждень впала на $58 мільярдів

Вартість однієї акції компанії на американському фондовому ринку впала зі 177 доларів до 159 доларів.

Вартість однієї акції компанії Facebook, завдяки якій британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими обсягами даних, на американському фондовому ринку знизилася на 18 доларів.

Про це стало відомо в ніч на суботу після закінчення торгів на фондовій біржі Нью-Йорка, пише DW.

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Вартість однієї акції компанії на американському фондовому ринку впала зі 177 доларів 1 цента в понеділок до 159 доларів 39 центів до закриття в п'ятницю.

Інвестори побоюються посилення уваги наглядових органів і відтоку користувачів, вважає провідний аналітик Pivotal Research Брайан Уізер.

При первинному розміщенні акцій у 2012 році ринок оцінив соціальну мережу в 104 млрд доларів. Завдяки постійному припливу користувачів і домінування на цифровому ринку реклами вартість однієї акції зросла з початкових 38 доларів до 190 доларів в лютому 2018 року. Однак в найближчі місяці ціна акції може впасти до 152 доларів, вважає Уизер. Такий прогноз аналітик підготував ще до скандалу з витоком даних.

Як повідомляв УНІАН, Цукерберга офіційно запросили роз'яснити витік даних перед Конгресом США.