Автомобільні номери в ОАЕ зможуть самі викликати екстрені служби

"Розумні" автомобільні номери в Дубаї зможуть викликати поліцію і швидку в екстрених ситуаціях.

Транспортні засоби, оснащені новими «розумними» автомобільними номерами в Дубаї, автоматично відправлять попередження в поліцію та центри швидкої допомоги в надзвичайних ситуаціях.

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В наступному місяці Дубай стане першим містом у світі, в якому буде запущений цей пілотний проект, повідомили в Управлінні по дорогах і транспорту (RTA) емірату, передає m.gulfnews.com. Система передбачає заміну «розумними» номерамидіючі металеві на автомобілях, оснащення ТЗ GPS, передавачами та чіпом. Вона забезпечить безперервний зв'язок у реальному часі між транспортними засобами, а також з Центром моніторингу руху. Безперервний зв'язок допоможе автомобілям взаємодіяти один з одним, а також з владою, передаючи дані до центральної системи.

«Ця функція допоможе нам вивчити поведінку водіїв, відстежувати рух транспортного засобу, а також допомагати водієві проводити безперешкодні операції з різними органами влади. Ще однією перевагою є те, що система буде автоматично надсилати попередження відповідним органам у разі надзвичайної ситуації», - зазначили в RTA.

Ще одна ініціатива агентства - це блокчейн-проект, який допоможе RTA відстежувати всю історію транспортного засобу.