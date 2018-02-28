В ОАЕ розроблять ліки, які діятимуть на кожну людину індивідуально

Вчені з ОАЕ починають працювати над ліками майбутнього, які діятимуть індивідуально для кожного пацієнта і захворювання.

Управління охорони здоров'я Дубаю почне розробку медичних препаратів нового покоління, що враховують генетичні особливості кожного пацієнта окремо. Перший етап геномного проекту буде запущений до літа.

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Всі жителі можуть добровільно зареєструватися і взяти участь в інноваційному проекті, метою якого є розробка нових ліків, які працюють на індивідуальному рівні за принципом «одні ліки, одна хвороба, одна людина», передає khaleejtimes.com.

«Мета даного проекту полягає в тому, щоб змінити логіку використання одного препарату для лікування багатьох захворювань», – заявив доктор Хемад Ясей, спеціаліст-генетик Лікарні Латіфа. «Ми всі різні, тому потребуємо персоналізованих ліків», – додав доктор.

За словами Хемада, незважаючи на те, що на першому етапі проекту необхідно 1000 громадян ОАЕ, в проекті зареєструватися може будь-який бажаючий. «Ми зберемо банк даних, почавши з громадян Еміратів і переключившись на представників інших національностей, яких у Дубаї проживає величезна кількість», – підкреслив доктор, нагадавши, що збір зразків почнеться влітку.

В ОАЕ широко поширені 220 генетичних захворювань. Серед інших захворювань, для боротьби з якими реалізується проект, можна виділити рак молочної та передміхурової залоз, що очолюють рейтинг ракових захворювань, хвороби, що призводять до розумової відсталості і сліпоти.

Всім зареєстрованим прийдуть повідомлення з зазначенням дати і місця забору крові на аналіз. Деяких учасників також розпитають про історію їхньої сім'ї, спосіб життя, який вони ведуть, а також про деякі інші фактори. «Ми збиратимемо зразки, використовуючи технології штучного інтелекту для виявлення алгоритмів», – поділився подробицями Хемад. В ході дослідження буде збережена конфіденційність персональних даних кожного пацієнта, в наукових цілях всі учасники будуть поділені за національною ознакою.

На другому етапі проекту, зібрані дані будуть аналізуватися для виявлення загальних закономірностей – це дозволить передбачити розвиток хвороби на ранньому етапі. «Якщо виявити хворобу на ранньому етапі, з нею легше боротися в довгостроковій перспективі. Тому в проекті можуть взяти участь навіть діти. Замість крові у дітей ми братимемо посіви ротової порожнини на аналіз», – пояснюють учені.