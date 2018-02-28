В ОАЕ розроблять ліки, які діятимуть на кожну людину індивідуально
Управління охорони здоров'я Дубаю почне розробку медичних препаратів нового покоління, що враховують генетичні особливості кожного пацієнта окремо. Перший етап геномного проекту буде запущений до літа.
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Всі жителі можуть добровільно зареєструватися і взяти участь в інноваційному проекті, метою якого є розробка нових ліків, які працюють на індивідуальному рівні за принципом «одні ліки, одна хвороба, одна людина», передає khaleejtimes.com.
«Мета даного проекту полягає в тому, щоб змінити логіку використання одного препарату для лікування багатьох захворювань», – заявив доктор Хемад Ясей, спеціаліст-генетик Лікарні Латіфа. «Ми всі різні, тому потребуємо персоналізованих ліків», – додав доктор.
За словами Хемада, незважаючи на те, що на першому етапі проекту необхідно 1000 громадян ОАЕ, в проекті зареєструватися може будь-який бажаючий. «Ми зберемо банк даних, почавши з громадян Еміратів і переключившись на представників інших національностей, яких у Дубаї проживає величезна кількість», – підкреслив доктор, нагадавши, що збір зразків почнеться влітку.
В ОАЕ широко поширені 220 генетичних захворювань. Серед інших захворювань, для боротьби з якими реалізується проект, можна виділити рак молочної та передміхурової залоз, що очолюють рейтинг ракових захворювань, хвороби, що призводять до розумової відсталості і сліпоти.
Всім зареєстрованим прийдуть повідомлення з зазначенням дати і місця забору крові на аналіз. Деяких учасників також розпитають про історію їхньої сім'ї, спосіб життя, який вони ведуть, а також про деякі інші фактори. «Ми збиратимемо зразки, використовуючи технології штучного інтелекту для виявлення алгоритмів», – поділився подробицями Хемад. В ході дослідження буде збережена конфіденційність персональних даних кожного пацієнта, в наукових цілях всі учасники будуть поділені за національною ознакою.
На другому етапі проекту, зібрані дані будуть аналізуватися для виявлення загальних закономірностей – це дозволить передбачити розвиток хвороби на ранньому етапі. «Якщо виявити хворобу на ранньому етапі, з нею легше боротися в довгостроковій перспективі. Тому в проекті можуть взяти участь навіть діти. Замість крові у дітей ми братимемо посіви ротової порожнини на аналіз», – пояснюють учені.