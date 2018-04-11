У мережі показали "живі" фото флагманського смартфона Xiaomi Mi 7

Знімок підтверджує, що сканер відбитків пальців в Mi 7 розмістять під дисплеєм.

Китайські інсайдери виклали в мережу "живі" фото смартфона Xiaomi Mi 7, який поки не представлений офіційно.

Знімок підтверджує, що сканер відбитків пальців в Mi 7 розмістять під дисплеєм, пише "Новое время".

Передбачуваний Mi 7 отримає виріз у верхній частині дисплея, що підтверджує попередні чутки. Також видно тонкі рамки праворуч, ліворуч, зверху і трохи товщі - знизу. На тому ж знімку ми також можемо побачити меню налаштувань телефону, наприклад, програмне забезпечення - MIUI 9.5 на базі Android 8.1 Oreo і багато іншого.

Ззаду у смартфона розташується вертикальна подвійна камера зі світлодіодним спалахом. Оскільки ніде не видно сканера відбитків пальців, то він, швидше за все, вбудований в дисплей.

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"Xiaomi Mi 7 виглядає досить елегантно в своєму скляному корпусі, що дозволить підтримувати бездротову зарядку, а також NFC, плюс ми отримуємо дві задні камери, розміщені так само, як на Redmi Note 5 і Mi MIX 2S", - зазначають журналісти Gizchina.

Джерело, що опублікувало знімок, запевняє, що майбутня новинка оснащена 6,01-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2160 на 1080 пікселів (Full HD +) і співвідношенням сторін 18: 9, а також 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц, графічним прискорювачем Adreno 630 і модемом X20 LTE зі швидкістю до 1,2 Гбіт/с.

Імовірно, стартова ціна на Xiaomi Mi7 складе $427, а для флагмана в топовом виконанні досягне $475. Серед чинників, що призвели до подорожчання, називають високу вартість Snapdragon 845.