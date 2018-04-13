Без паніки: Дуров пообіцяв вбудувати методи обходу блокування в месенджер Telegram

Він також закликав не перевстановлювати програму, а стежити за її оновленнями.

Розробник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, які не вимагають дій від користувачів.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. При цьому Дуров не гарантував 100-відсоткової роботи месенджера без допомоги сторонніх додатків.

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"Telegram буде використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають дій від користувачів, однак 100%-а доступність сервісу без VPN не гарантована", - написав засновник Telegram.

Він також запевнив, що незалежно від блокування, месенджер збереже можливість розсилати повідомлення російським користувачам, інформуючи про розвиток ситуації.

Дуров також звернув увагу, що не варто перевстановлювати Telegram при виникненні збоїв у його роботі і потрібно своєчасно оновлювати додаток.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня суддя Таганського суду Москви Юлія Смоліна задовольнила позов Роскомнагляду і постановила заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Як обійти блокування Telegram читайте в нашому матеріалі.

Роскомнагляд подав до суду позов з вимогою заблокувати месенджер Telegram після того, як Павло Дуров відмовився надавати ФСБ ключі для шифрування інформації.