Суд у Москві дозволив негайно заблокувати Telegram на території РФ

Блокування Telegram пов'язане з відмовою месенджера передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Суддя Таганського суду Москви Юлія Смоліна задовольнила позов Роскомнадзору і постановила заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Читайте такожПісля масштабного збою Telegram став найпопулярнішим додатком у магазині Apple

Як передає видання «Медуза», Смоліна дозволила почати блокування негайно — до вступу рішення за позовом у законну силу.

Представників Telegram на засіданні 13 квітня не було, оскільки творець месенджера Павло Дуров заборонив юристам брати участь у «відвертому фарсі». Тим не менш адвокати відправили до суду клопотання з проханням перенести засідання, воно було відхилено.

Розгляд позову по суті зайняв 20 хвилин.

Как обойти блокировку Telegram читайте в нашем материале.

Блокування Telegram пов'язане з відмовою месенджера передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. У Telegram заявляли, що зробити це технічно неможливо. За порушення таким чином «пакету Ярової» месенджер раніше оштрафували на 800 тисяч рублів.