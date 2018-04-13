Як обійти блокування Telegram: VPN, Tor і анонімайзери

18:31, 13 квітня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

VPN

VPN — це зашифрований канал, що дозволяє підключатися до Telegram, як ніби ви перебуваєте в іншій країні. Для цього на телефон або комп'ютер необхідно встановити спеціальний додаток.

При цьому слід враховувати, що якщо сервіс сильно завантажений, час відповіді і швидкість зменшаться, причому не тільки в Telegram, але і в інших додатках. VPN-сервіси надаються як безкоштовно, так і за різну абонентську плату.

Зі списком кращих безкоштовних VPN-сервісів можна ознайомитися тут.

Обійти блокування за допомогою браузера Tor ще простіше.

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Tor – це анонімна віртуальна мережа передає трафік в зашифрованому вигляді, і гарантує повну анонімність. У браузері є велика кількість додаткових налаштувань для забезпечення максимальної анонімності.

Все, що вам потрібно зробити, це встановити браузер і користуватися десктоп-версією Telegram через нього.

Проксі-сервер

Це проміжний сервер, який є посередником між вашим комп'ютером і інтернетом. Через нього проходять усі ваші звернення в інтернет. Проксі їх обробляє і передає результати.

Проксі за замовчуванням вбудований в будь-офіційний клієнт Telegram і використовує протокол Socks5.

Щоб його активувати, в налаштуваннях Telegram потрібно перейти до налаштувань підключення і вибрати тип підключення — через Socks5 проксі; Потім необхідно ввести адресу сервера і порт, після чого зберегти налаштування.

Також можна скористатися і зарубіжними проксі серверами.

Зазначимо, що Павло Дуров вже прокоментував блокування Telegram. За його словами, месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають дій від користувачів.

Як повідомляв УНІАН, Роскомнадзор вніс сайти месенджера Telegram web.telegram.org, t.me і telegram.org до реєстру організаторів забороненої до поширення в Росії інформацією.

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Теги: #Telegram#блокування Telegram в Росії#робота Telegram росії