Як обійти блокування Telegram: VPN, Tor і анонімайзери

Як не втратити доступ до Telegram, навіть якщо ви знаходитесь на території Росії, читайте в матеріалі.

У Росії суд задовольнив позов Роскомнадзору про блокування Telegram на території країни. Ми розповімо про прості способи обходу блокування, якщо ви знаходитесь на території Росії.

VPN

VPN — це зашифрований канал, що дозволяє підключатися до Telegram, як ніби ви перебуваєте в іншій країні. Для цього на телефон або комп'ютер необхідно встановити спеціальний додаток.

При цьому слід враховувати, що якщо сервіс сильно завантажений, час відповіді і швидкість зменшаться, причому не тільки в Telegram, але і в інших додатках. VPN-сервіси надаються як безкоштовно, так і за різну абонентську плату.

Зі списком кращих безкоштовних VPN-сервісів можна ознайомитися тут.

Обійти блокування за допомогою браузера Tor ще простіше.

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Tor – це анонімна віртуальна мережа передає трафік в зашифрованому вигляді, і гарантує повну анонімність. У браузері є велика кількість додаткових налаштувань для забезпечення максимальної анонімності.

Все, що вам потрібно зробити, це встановити браузер і користуватися десктоп-версією Telegram через нього.

Проксі-сервер

Це проміжний сервер, який є посередником між вашим комп'ютером і інтернетом. Через нього проходять усі ваші звернення в інтернет. Проксі їх обробляє і передає результати.

Проксі за замовчуванням вбудований в будь-офіційний клієнт Telegram і використовує протокол Socks5.

Щоб його активувати, в налаштуваннях Telegram потрібно перейти до налаштувань підключення і вибрати тип підключення — через Socks5 проксі; Потім необхідно ввести адресу сервера і порт, після чого зберегти налаштування.

Також можна скористатися і зарубіжними проксі серверами.

Зазначимо, що Павло Дуров вже прокоментував блокування Telegram. За його словами, месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають дій від користувачів.

Як повідомляв УНІАН, Роскомнадзор вніс сайти месенджера Telegram web.telegram.org, t.me і telegram.org до реєстру організаторів забороненої до поширення в Росії інформацією.