Microsoft заблокувала торрент-клієнт uTorrent

Антивірус Windows Defender за замовчуванням поміщає uTorrent в карантин і припиняє його роботу.

Вбудований антивірус Windows Defender почав блокувати роботу торрент-клієнта uTorrent, позначаючи програму як вірус.

Про це пише портал ExtremeTech.

На сайті Microsoft ще в лютому 2017 року з'явилася окрема сторінка, присвячена uTorrent. Зазначається, що програма має «погану репутацію», а також може сповільнити роботу системи. Однак Windows Defender до цього не блокував роботу додатка.

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Тепер же антивірус за замовчуванням поміщає uTorrent в карантин і припиняє його роботу. Аналогічно працюють антивіруси від компанії ESET, Symantec, TrendMicro і інші, які визначають програму як шкідливу. У той же час користувачі можуть вручну додати торрент-клієнт в список виключень.

Представник BitTorrent, Inc., розробляє uTorrent, заявив, що така зміна в роботі Defender було викликана помилкою в одній із останніх збірок Windows. У компанії пояснили, що зазначеною в якості вірусу була лише одна з версій uTorrent, яку встановили всього п'ять відсотків користувачів. В результаті розробники просто видалили цю версію з сайту.