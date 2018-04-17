У Британії набирають популярності роботи-собаки (відео)

Вони здатні подавати лапу, гавкати чи навіть хропіти уві сні.

У Британії набирають популярності роботи-собаки.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Зовні собака-робот немов м’яка іграшка. Утім, здатна подавати лапу, гавкати чи навіть хропіти уві сні. Пес реагує на людські рухи й дуже любить, коли його гладять.

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Працівники соціальних служб кажуть, саме завдяки таким пухнастим роботам їм легше знайти підхід до людей похилого віку, а надто до тих, хто страждає на недоумство.