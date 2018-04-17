Швидко і без болю: в Амстердамі представили будку для самогубств (фото)
12:59, 17 квітня 2018Наука та IT
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На виставці представлений лише макет і віртуальний тур.
Винахідники сподіваються побудувати діючий зразок до кінця року / Exit International
На виставці похоронної індустрії в Амстердамі продемонстрували прототип машини для самогубств. Про це повідомляє видання South China Morning Post.
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Пристосування сконструювали голландський дизайнер Олександр Баннинк і австралійський активіст Філіп Ничке, який багато років боровся за легалізацію евтаназії.
Машина складається з підстави, що приховує резервуар з азотом, і капсули, куди лягає самогубець. «Він або вона відчують легке запаморочення, потім швидко втратять свідомість і помруть», - пояснює Ничке.
Винахідники сподіваються побудувати діючий зразок до кінця року. На виставці представлений лише макет і віртуальний тур, який допомагає уявити себе на місці людини, яка забралася в капсулу.
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