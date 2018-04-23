У Києві встановили смарт-дерево з Wi-Fi (фото)

Дерево працює на сонячних батареях.

У київському парку Дружби народів встановили перше в Україні "енергетичне дерево" з Wi-Fi і зарядкою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Дерево працює на сонячних батареях. Усі охочі можуть цілодобово заряджати свої гаджети, гіроскутери, користуватися безкоштовним Wi-Fi та під'єднувати телефони до гучномовців і слухати музику.

Читайте такожТисяча школярів показали у Києві своїх роботів (відео)

"Це пілотний проект, який буде тестуватися впродовж місяця. Наша мета - розвивати інфраструктуру smart-дерев у Києві", - йдеться в дописі Юрія Назарова.