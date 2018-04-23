У Києві встановили смарт-дерево з Wi-Fi (фото)
16:14, 23 квітня 2018Наука та IT
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Дерево працює на сонячних батареях.
Перше в Україні смарт-дерево встановили в київському парку / фото facebook.com/yuriy.nazarov.3
У київському парку Дружби народів встановили перше в Україні "енергетичне дерево" з Wi-Fi і зарядкою.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.
Дерево працює на сонячних батареях. Усі охочі можуть цілодобово заряджати свої гаджети, гіроскутери, користуватися безкоштовним Wi-Fi та під'єднувати телефони до гучномовців і слухати музику.
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"Це пілотний проект, який буде тестуватися впродовж місяця. Наша мета - розвивати інфраструктуру smart-дерев у Києві", - йдеться в дописі Юрія Назарова.
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