У Києві встановили смарт-дерево з Wi-Fi (фото)

16:14, 23 квітня 2018
Наука та IT
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Перше в Україні смарт-дерево встановили в київському парку / фото facebook.com/yuriy.nazarov.3

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Дерево працює на сонячних батареях. Усі охочі можуть цілодобово заряджати свої гаджети, гіроскутери, користуватися безкоштовним Wi-Fi та під'єднувати телефони до гучномовців і слухати музику.

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"Це пілотний проект, який буде тестуватися впродовж місяця. Наша мета - розвивати інфраструктуру smart-дерев у Києві", - йдеться в дописі Юрія Назарова.

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Теги: #Київ#безкоштовний Wi-Fi#Wi-Fi Київ