Кіборг-дракон і "Гра престолів": Ілон Маск "випадково" зізнався в новій розробці і підірвав мережу
11:57, 26 квітня 2018Наука та IT
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Підприємець не став вдаватися в подробиці, відзначивши лише, що ринок "драконів" до нього «незаслужено обходили увагою».
Ілон Маск / REUTERS
Ілон Маск заявив, що зайнятий в новому проекті з будівництва дракона-кіборга. Про це він написав у своєму Twitter.
Підприємець не став вдаватися в подробиці, відзначивши лише, що цей ринок до нього «незаслужено обходили увагою».
Oh btw i'm building a cyborg dragon— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2018
Цього твіту вистачило, щоб люди були в захваті від новини.
A rendering of Elon's crazy f***ing cyborg dragon pic.twitter.com/tupVxHnUtz— Chris Ciaccia (@Chris_Ciaccia) April 25, 2018
Користувачі твіттера відповіли жартами на тему «Ігри престолів» - чи потрібен кіборг-дракону живий елемент і чи з'явиться в сценарії новий вогнемет від The Boring Company.
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