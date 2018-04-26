Кіборг-дракон і "Гра престолів": Ілон Маск "випадково" зізнався в новій розробці і підірвав мережу

Підприємець не став вдаватися в подробиці, відзначивши лише, що ринок "драконів" до нього «незаслужено обходили увагою».

Ілон Маск заявив, що зайнятий в новому проекті з будівництва дракона-кіборга. Про це він написав у своєму Twitter.

Підприємець не став вдаватися в подробиці, відзначивши лише, що цей ринок до нього «незаслужено обходили увагою».

Oh btw i'm building a cyborg dragon — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2018

Цього твіту вистачило, щоб люди були в захваті від новини.

A rendering of Elon's crazy f***ing cyborg dragon pic.twitter.com/tupVxHnUtz — Chris Ciaccia (@Chris_Ciaccia) April 25, 2018

Користувачі твіттера відповіли жартами на тему «Ігри престолів» - чи потрібен кіборг-дракону живий елемент і чи з'явиться в сценарії новий вогнемет від The Boring Company.