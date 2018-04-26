Кіборг-дракон і "Гра престолів": Ілон Маск "випадково" зізнався в новій розробці і підірвав мережу

11:57, 26 квітня 2018
Наука та IT
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Ілон Маск / REUTERS

Підприємець не став вдаватися в подробиці, відзначивши лише, що цей ринок до нього «незаслужено обходили увагою».

Цього твіту вистачило, щоб люди були в захваті від новини.

Користувачі твіттера відповіли жартами на тему «Ігри престолів» - чи потрібен кіборг-дракону живий елемент і чи з'явиться в сценарії новий вогнемет від The Boring Company.

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Теги: #Ілон Маск#Гра престолів