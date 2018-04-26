Збитки російських компаній від блокування Telegram оцінили в $1 мільярд

Приблизно стільки ж за підсумками року можуть втратити американські компанії Google і Amazon.

Російські компанії можуть протягом декількох місяців втратити близько мільярда доларів в результаті хаотичних блокувань сайтів Роскомнаглядом, пов'язаних із забороною в Росії месенджера Telegram.

Читайте такожGoogle прокоментував повідомлення про блокування в РосіїТаку оцінку навела компанія-розробник програмного забезпечення Flexbby, повідомляє "Комерсант".

За оцінками компанії, приблизно таку саму суму можуть за підсумками року втратити американські IT-гіганти Amazon і Google.

Як повідомляв УНІАН, спроби Роскомнагляду заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова.

Telegram при цьому працює у більшості російських користувачів без VPN і проксі. Масові блокування IP-адрес Роскомнагляд почав 16 квітня.