Збитки російських компаній від блокування Telegram оцінили в $1 мільярд
Російські компанії можуть протягом декількох місяців втратити близько мільярда доларів в результаті хаотичних блокувань сайтів Роскомнаглядом, пов'язаних із забороною в Росії месенджера Telegram.
Читайте такожGoogle прокоментував повідомлення про блокування в РосіїТаку оцінку навела компанія-розробник програмного забезпечення Flexbby, повідомляє "Комерсант".
За оцінками компанії, приблизно таку саму суму можуть за підсумками року втратити американські IT-гіганти Amazon і Google.
Як повідомляв УНІАН, спроби Роскомнагляду заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова.
Telegram при цьому працює у більшості російських користувачів без VPN і проксі. Масові блокування IP-адрес Роскомнагляд почав 16 квітня.