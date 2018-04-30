"Король математиків": кого Google відзначив сьогодні Дудлом
Сьогодні виповнюється 241 рік з дня народження Йоганна Карла Фрідріха Гаусса - німецького математика, механіка, фізика, астронома і геодезиста.
Google випустив Doodle в честь великого математика.
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Гаусс вважається одним з найвидатніших математиків всіх часів, «королем математиків».
Вчений брав участь у створенні першого в Німеччині електромагнітного телеграфу, пише vikent.ru. До самої старості він звик більшу частину обчислень робити в думці... За сімейною легендою він вже 3 роки вмів читати, писати і навіть виправляв рахункові помилки батька у платіжній відомості для робітників (батько працював на будівництві, то садівником...). «У вісімнадцять років він зробив дивовижне відкриття, що стосується властивостей сімнадцятиугольника; такого в математиці не траплялося вже 2000 років з часів стародавніх греків
Праці Карла Гаусса "Арифметичні дослідження" і "Теорія руху небесних тіл" вважаються шедеврами.
Цікаво, що математик також знав російську мову.