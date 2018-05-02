Україну в травні накриє хвиля сильних магнітних бурь: названі дати

В середині травня на українців чекає серйозне випробування у вигляді сильної магнітної бурі.

В середині травня Україну накриють сильні магнітні бурі.

Про це йдеться в прогнозі Тochka.net.

Так, у першій декаді місяця очікується кілька незначних магнітних коливань. А от на травневі свята спостерігається повний штиль.

А ось в середині травня на українців чекає серйозне випробування у вигляді сильної магнітної бурі.

Магнітні коливання очікуються 6, 8, 9, 10, 18 числа.

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Невелика магнітна буря можлива 7 травня, а ось більш серйозна – 17 числа.

Під час магнітних бур і серйозних геомагнітних коливань чутливі до них люди часто відчувають головні болі, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил, підвищення адреналіну в крові, стреси і депресії.

Реакція організму на магнітні бурі у кожної людини різна. Вчені досі не знайшли точної відповіді на запитання, чому сонячна активність може сильно впливати на наш організм. Вважається, що причиною поганого самопочуття людини може бути стан його здоров'я на даний момент. Здорові чи хворі, в якому стані наш імунітет, страждаємо ми від депресії чи інших психічних розладів – всі ці фактори впливають на те, як ми перенесемо чергову магнітну бурю.

Вважається, що лише 10% людства по-справжньому страждає від надмірної сонячної активності, а решта 90% придумують собі симптоми і вірять в них.