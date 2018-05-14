Українські школярі на олімпіаді з робототехніки вигадували, як прогодувати людство у 21 столітті (відео)

12:15, 14 травня 2018
Наука та IT
1097 0

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тривали змагання два дні. Свої розробки тут представили школярі віком від 8 до 16 років. Усі винаходи були об’єднані аграрною темою.

Читайте такожНова українська школа + IT-технології: погляд у майбутнє

Роботи мали переносити уявні овочі й фрукти.

Найсильнішими виявилися команди з Дніпра та Києва. Вони матимуть змогу представити Україну на Всесвітній олімпіаді з робототехніки в Таїланді.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #робототехніка#українські винахідники