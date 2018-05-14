Українські школярі на олімпіаді з робототехніки вигадували, як прогодувати людство у 21 столітті (відео)

Свої розробки тут представили школярі віком від 8 до 16 років.

На Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки вигадували, як прогодувати людство у 21 столітті.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тривали змагання два дні. Свої розробки тут представили школярі віком від 8 до 16 років. Усі винаходи були об’єднані аграрною темою.

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Роботи мали переносити уявні овочі й фрукти.

Найсильнішими виявилися команди з Дніпра та Києва. Вони матимуть змогу представити Україну на Всесвітній олімпіаді з робототехніки в Таїланді.