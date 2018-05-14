Українські школярі на олімпіаді з робототехніки вигадували, як прогодувати людство у 21 столітті (відео)
12:15, 14 травня 2018Наука та IT
1097 0
Свої розробки тут представили школярі віком від 8 до 16 років.
На Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки вигадували, як прогодувати людство у 21 столітті
На Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки вигадували, як прогодувати людство у 21 столітті.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Тривали змагання два дні. Свої розробки тут представили школярі віком від 8 до 16 років. Усі винаходи були об’єднані аграрною темою.
Читайте такожНова українська школа + IT-технології: погляд у майбутнє
Роботи мали переносити уявні овочі й фрукти.
Найсильнішими виявилися команди з Дніпра та Києва. Вони матимуть змогу представити Україну на Всесвітній олімпіаді з робототехніки в Таїланді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter