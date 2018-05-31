Археологи виявили виняткову знахідку в Помпеях

Вони виявили скелет чоловіка, який намагався врятуватися від виверження, але його наздогнав величезний камінь.

Археологи виявили в Помпеях останки чоловіка, чия голова була знесена величезним каменем, коли він намагався врятуватися від виверження вулкана, що знищило місто.

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Знайдений скелет належить чоловікові, який вижив при першому вибуху вулкана і намагався втекти з міста, передає Бі-бі-сі. Судячи з залишків, йому було важко ходити через пошкоджену ногу, а потім його наздогнав величезний кам'яний брус, піднятий у повітря газами, що виривалися з жерла вулкана.

Чоловік, віком, як думають археологи, близько 30 років, був знайдений на першому поверсі будівлі поверх шару дрібних камінців, принесених смертоносною газовою хмарою.

Величезний кам'яний брусок, що обрушився на жертву, був піднятий у повітря вулканічними газами. Експерти вважають, що цим каменем був одвірок. Він обрушився на верхню частину тулуба в районі шиї і, найвірогідніше, відсік чоловікові голову.

Археолог Массімо Осанна називає скелет винятковою знахідкою.

Крім емоційного ефекту подібні відкриття дозволяють археологам краще вивчити жителів міста, і навіть те, як саме вони намагалися врятуватися від виверження Везувію.

Ця знахідка - частина недавніх розкопок в Помпеях, що ведуться з використанням сучасних технологій.

Більшість жителів Помпеїв були вбиті не в'язкою лавою, що повільно витікає з надр вулкану, а так званим пірокластичним потоком - сумішшю розігрітих вулканічних газів, попелу і каменів.

Задушлива хмара піднялася над містом, вбиваючи його жителів, де б вони не намагалися сховатися, і на багато століть "поховавши" їх під товстим шаром попелу в тих позах, в яких їх і спіткала смерть.

Археологи вважають, що саме через цю хмару і виявилася можливою така знахідка.

Виверження Везувію, що сталося в 79 році нашої ери, призвело до загибелі тисяч жителів міста, які залишилися похованими під багатометровим шаром попелу.