Вчені зафіксували найпотужніший в історії вибух зірки

Міжнародна група астрономів зафіксувала найпотужніший в історії спостережень космічний спалах. Він стався в центрі галактики, розташованої на 2,6 млрд світлових років від Землі. Згідно з висновками дослідників, її породив вибух великої зірки. Про це повідомляє видання Science Alert з посиланням на статтю в журналі Nature Astronomy.

Транзієнт (об'єкт, змінює яскравість) був виявлений в 2010 році за допомогою телескопа Pan-STARRS в обсерваторії Халеакала, розташованої на вершині вулкана острова Мауї (Гавайський архіпелаг). За оцінками астрономів, енергія спалаху на один-два порядки перевищує світність звичайних наднових. PS1-10adi згасав протягом більше трьох років, весь цей час залишаючись більш яскравим, ніж батьківська галактика.

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Причиною безпрецедентної яскравості могло стати взаємодія речовини з зовнішньої оболонки зірки, викинутої під час вибуху, з дуже щільною міжзоряному середовищем.