В Ізраїлі археологи вперше виявили кладовище філістимлян

При розкопках були знайдені численні людські останки і артефакти, які археологи датували періодом XI-VIII століття до нашої ери, передає N+1 з посиланням на Harvard Gazette.

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Кладовище було виявлено ще в 2013 році, проте про результати проведених робіт публічно повідомляється тільки зараз. Дослідники розкопали рештки 160 осіб, в основному дорослих людей і кілька поховань маленьких дітей. У багатьох могилах вчені знайшли предмети, які, мабуть, належали померлим - судини і чаші, рідше зустрічалися прикраси і зброя: наконечники стріл і вістря копій. У деяких похованнях археологи поруч зі скелетами знайшли флакони для парфумів, а в двох випадках флакони були знайдені на ніздрях померлих.

Більшість померлих були поховані в могилах овальної форми, також було виявлено шість похоронних камер, зроблених з пісковика, в кожній з яких були знайдені останки кількох осіб.

Вчені планують провести радіовуглецевий аналіз останків і аналіз ДНК, щоб визначити їхнє походження. Згідно існуючої нині гіпотези, філістимляни мігрували з заходу, приблизно в XII столітті до нашої ери. Те, що цей народ був "немісцевим", свідчать архітектура, стиль кераміки, глиняні черепки з написами на не-семітською мовою.

Керівник розкопок, професор Гарвардського університету Лоуренс Стаджер вважає, що филистимляни мігрували з узбережжя Егейського моря, можливо з Кіпру.

Ашкелон був найбільшим і найстарішим морським портом в Ханаані. Філістимляни завоювали місто в XII столітті до нашої ери. Ашкелон став одним з п'яти філістимських міст, які постійно воювали з Ізраїлем і Юдейським царством. В 604 році до нашої ери місто було завойоване і зруйновайне вавилонськими військами, жителі міста були взяті в полон.

Нагадаємо, під час археологічних розкопок у селі Дизахли Габалинського району Азербайджану був виявлений курган, вік якого визначається в районі 3 тисяч років.