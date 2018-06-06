В Уганді ввели податок на використання Facebook, Twitter та WhatsApp

Критики нового закону стверджують, що він спрямований на придушення критики президента Уганди Йовері Мусевені, який править країною з 1986 року.

Парламент Уганди ввів податок на використання найпопулярніших в країні соцмереж і месенджерів. Зокрема – Facebook, Twitter та WhatsApp.

Читайте такожРоскомнагляд вімагає від Apple вилучити Telegram із AppStore

Як повідомляє Reuters, необхідність введення податку обґрунтували необхідністю підвищити приплив коштів до бюджету. В той же час, критики нового закону стверджують, що він спрямований на придушення критики президента Уганди Йовері Мусевені, який править країною з 1986 року.

Користувачів соцмереж зобов'язали платити 200 угандійських шилінгів в день (близько п'яти центів). Це приблизно 19 доларів в рік в країні, де ВВП на душу населення, згідно з даними Світового банку, станом на 2016 рік становив приблизно 615 доларів.

Відзначається, що близько 40% населення Уганди є інтернет-користувачами. Facebook і WhatsApp користуються в країні широкою популярністю.

Критики Мусевені стверджують, що його режим використовує різні тактики стримування політичних дискусій нехтування цивільних прав і придушення опозиції. На останніх президентських виборах в Уганді в 2016 році влада заблокували доступ до Facebook Twitter і WhatsApp, заявивши, що платформи можуть бути використані опозицією для розпалювання протестів.

Раніше в Ірані суд заборонив використовувати месенджер Telegram. У рішенні йдеться, що Telegram стає «безпечним (місцем – ред.) для здійснення різних видів злочинів».