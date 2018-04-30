В Ірані суд заборонив Telegram

У рішенні йдеться, що Telegram стає «безпечним місцем для вчинення різних видів злочинів».

Іранський суд заборонив використовувати месенджер Telegram. У рішенні йдеться, що Telegram стає «безпечним (місцем – ред.) для вчинення різних видів злочинів».

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Суд зазначає, що існують «тисячі відкритих справ», пов’язаних із його використанням, і що Telegram не співпрацює із судовою владою, повідомляє «Радіо Свобода».

Державне телебачення Ірану припускає, що рішення заборонити громадянам користуватися месенджером пов’язане із загрозою національній безпеці.

26 квітня влада Ірану скасувала ліцензію, яка дозволяла місцевим інтернет-провайдерам розміщувати контент за допомогою програми для обміну повідомленнями Telegram.

В останні тижні влада заохочувала іранців використовувати місцеві альтернативи Telegram.

Також у квітні влада заборонила державним органам використовувати іноземні месенджери для внутрішньої переписки, а верховний лідер країни Аятолла Алі Хаменеї заявив, що більше не використовуватиме Telegram та перейде на місцевий месенджер.

Секретар регулятора Аболгасан Фірузабаді повідомив 25 квітня, що використання Telegram в останні тижні скоротилося на 27%.