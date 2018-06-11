Microsoft анонсував нове покоління ігрової консолі Xbox

Microsoft також веде роботу над просунутим хмарним ігровим стрімінговим сервісом.

Під час прес-конференції на найбільшому в світі ігровому шоу E3 2018 Microsoft пообіцяла створити Xbox нового покоління.

Філ Спенсер, глава бренду Xbox, заявив, що корпорація вже розробляє нові ігрові пристрої, повідомляє НВ з посиланням на CNET.

"Наша апаратна команда... глибоко занурилася в розробку архітектури наступної консолі Xbox", - сказав Філ Спенсер. Він пообіцяв, що команда продовжить "працювати над досягненням нового орієнтира в консольних іграх".

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Невдовзі після презентації авторитетний інсайдер Пол Таррот повідомив, що "нова серія пристроїв" розробляється під кодовою назвою "Scarlet".

Крім того, на виставці стало відомо, що зараз цілий підрозділ Microsoft займається створенням архітектури процесорів наступного покоління. "Світи і персонажі в іграх стануть ще більш глибокими і цікавими", - підкреслив Спенсер.

Філ Спенсер також заявив, що Microsoft веде зараз роботу над просунутим хмарним ігровим стрімінговим сервісом. Кінцева мета - можливість запускати консольні ігри на будь-якому пристрої, приміром PC, Xbox або мобільний телефон.

Створення ігрових консолей - це дороге заняття, яке вимагає багато досліджень і розробок. Крім того, виробники ігор можуть не поспішати адаптувати нову гру для вашого пристрою. Для порівняння, потоковая гра працює однаково незалежно від того, який пристрій у вас є. Це більш привабливо для розробників ігор.

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