Альтернативна версія майбутнього: на презентації Microsoft показали трейлер очікуваної гри Cyberpunk 2077 (відео)

В показаному на E3 2018 дебютному трейлері рольового екшну Cyberpunk 2077 було виявлено приховане послання від розробників. У ньому вони повідомили деякі подробиці гри.

На прес-конференції Microsoft офіційно представили гаряче очікуваний Cyberpunk 2077 від студії CD Projekt RED.

Автори показали перший офіційний трейлер проекту, який знайомить з протагоністом пригоди та містом майбутнього Найт-Сіті, в ньому і розгорнеться нелінійний сюжет гри, пише Playground.

Судячи з побаченого, нас очікує комплексна пригода з широким спектром дій і можливостей.

Крім того, в показаному на E3 2018 дебютному трейлері рольового екшену Cyberpunk 2077 було виявлено приховане послання від розробників. У ньому игроделы повідомили деякі подробиці гри.

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"Якщо ви бачите це повідомлення, це означає, що ви подивилися трейлер — наше бачення кіберпанку, альтернативної версії майбутнього, де Америка є розділеною на частини, мегакорпорації керують усіма аспектами цивілізованого життя, а бандам належить уся решта. Cyberpunk 2077 — це справжній рольової екшен. Тут ви зможете створити персонажа і..., гаразд, інше ви дізнаєтеся на E3. Якість — це єдине, що нас надихає. Це дуже велика гра, але, якщо чесно, ми поки не можемо повідомити подробиці. Як тільки ми об'єднаємо все це в один механізм, ми розповімо вам, чого варто очікувати. Ми обіцяємо вам, що повідомимо подробиці до того, як з'явиться можливість оформити попереднє замовлення", - сказано в повідомленні.

Також нагадаємо, що CD Projekt RED анонсувала Cyberpunk 2077 ще в 2012 році. І ось через шість довгих років ми отримали перший трейлер.

Cyberpunk 2077 від авторів "Відьмак 3: Дике Полювання" заснована на настільній грі Cyberpunk 2020, створеній Майком Пондсмітом.

Точну дату релізу поки не оголосили, але вже відомо, що рольовий екшен вийде на PS4, Xbox One і PC.