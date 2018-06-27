Актуальне навчання в Україні: ІТ-школа Samsung для майбутніх програмістів

ІТ-школа Samsung - це освітній проект компанії Samsung, який створений для актуалізації освіти і знань в Україні. Тепер учні 9-11 класів можуть безкоштовно отримати специфічні знання в сфері ІТ-технологій.

Ще кілька років тому країні потрібні були економісти і юристи. Пізніше їх замінив креативний клас - дизайнери, маркетологи, автори, маркетологи... Зараз в топ затребуваних професій - IT-фахівці, програмісти-творці сайтів і додатків. Цей процес став природним в сучасному світі з штучним інтелектом, роботами і польотами на Марс.

Рівень українських молодих «айтішників» швидко зростає, сьогодні у нас активно розробляються додатки як для українського ринку, так і для західного. Але для цього необхідна спеціальна освіта і, на жаль, ще не всі школи здатні надати її своїм учням. Проте, є компанії, які вкладають час і ресурси в нове утворення школярів, до таких належить компанія Samsung, яка продовжує розвивати свою ІТ-школу.

ІТ-школа Samsung - це освітній проект компанії Samsung, який створений для актуалізації освіти і знань в Україні. Тепер учні 9-11 класів можуть безкоштовно отримати специфічні знання в сфері ІТ-технологій.

Протягом одного року учні проходять наступні напрямки: основи Java-програмування, введення в об'єктно-орієнтоване програмування додатків, алгоритми і структури даних на мові Java, основи розробки серверної частини мобільних додатків. По завершенню курсу випускники повинні будуть представити свій власний додаток на Android.

Звучить все дуже складно і здається практично нездійсненним завданням для підлітків 13-16 років, чи не так? Але під керівництвом співробітників Українського центру розробок та дослідження Samsung і практикуючих програмістів навіть найскладніші завдання все одно вирішуються. Також варто відзначити, що діти вчаться на сучасному обладнанні Samsung.

Сьогодні ця програма буде цікава саме випускникам старших класів, які вже зараз замислюються про вибір вищого навчального закладу та майбутньої професії. Наша країна також зацікавлена ​​в прогресивному розвитку молодих фахівців, адже безліч бізнесів модернізують свої підприємства, запускаючи стартапи, впроваджуючи тих же пілотованих дронів і роботів в агросектор, який пару десятиліть назад був не інноваційним сектором. Саме тому ініціативу Samsung підтримали Міністерство освіти і науки України, а також Інститут модернізації змісту освіти. IT-школа Samsung навчає навичкам, передбаченим проектом Нової української школи.

ІТ-школа Samsung працює з 2016 року. Тоді в Києві відкрили дві школи. У 2017 до них додалися навчальні заклади у Вінниці, Дніпрі та Львові. У кожній з нових шкіл компанія Samsung відкрила комп'ютерні класи на 15 учнівських місць і одне для вчителя. У 2018-2019 навчальному році нові школи відкриються в Харкові та Одесі. Всього в Україні буде функціонувати 8 шкіл в 6 містах, в яких будуть навчати програмуванню близько 200 школярів.

У цьому році зі школи випустилися 19 учнів з Києва, які отримали відповідні сертифікати про успішне проходження курсу. Дев’ять команд-фіналістів представили свої випускні проекти і захистили їх перед представниками Інституту модернізації змісту освіти, інженерами Українського центру розробок та дослідження Samsung і топ-менеджерами українського офісу компанії.

Якщо ви так само зацікавлені в прогресивній і дійсно актуальній освіті, розкажіть своїй дитині про IT-школу Samsung. Навчання в ній проходить на безкоштовній основі після проходження вступного тестування. Прямо зараз відбувається набір учнів на 2018-2019 навчальний рік. Не пропустить цей шанс, адже хто знає, можливо, ваш син або дочка - новий Марк Цукерберг?

Зареєструватися для тестування в ІТ-школі Samsung можна за посиланням: https://samsungitschool.com.ua/registration.html