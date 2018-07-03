Провідний інженер Tesla не повернувся з відпустки та пішов із компанії

Даг Філд, який займав пост віце-президента з інженерної роботи, не повернеться зі своєї тривалого відпустки, у яку він пішов на початку травня поточного року.

Провідний інженер американського автовиробника Tesla покинув компанію.

Про це пише "Новое время", посилаючись на The Wall Street Journal.

За її даними, Даг Філд, який займав пост віце-президента з інженерної роботи, не повернеться зі своєї тривалого відпустки, у яку він пішов на початку травня поточного року.

Як очікувалося, він повинен був знову вийти на роботу через шість тижнів, однак цього так і не відбулося, повідомили джерела видання.

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Відзначається, що Tesla підтвердили газеті, що Філд більше не є співробітником компанії і через п'ять років роботи в ній готовий "рухатися далі".

Філд працював в Tesla з 2003 року і, будучи провідним інженером, відповідав за виробництво електромобілів. За даними газети, саме він зміг спростити інженерну конструкцію машини Model 3, домігшись таким чином зниження витрат на її складання, що дозволило зменшити підсумкову вартість.

Нагадаємо, раніше глава Tesla Ілон Маск заявив, що обсяги випуску нових електромобілів Model 3 досягли цільового показника в розмірі 5 тис. машин на тиждень. За словами Маска, в наступному місяці компанія розраховує підвищити його до 6 тис.