Недалеко від Землі виявлено подвійний астероїд (відео)

Під час нових спостережень вчені скористалися максимальним наближенням астероїда до Землі, коли він пролітав на відстані приблизно шести мільйонів кілометрів від нас.

У червні астрономи вивчили навколоземній астероїд 2017 YE5, який у підсумку виявився двома астероїдами, що обертаються один навколо одного.

Про це повідомляє Naked Science з посиланням на NASA.

Невеликі астероїди знайшли за допомогою трьох радіотелескопів. Вони випускають промені радіохвиль у бік найближчих астероїдів і чекають відображення сигналу. Астрономи можуть використовувати отримані сигнали, щоб зрозуміти, яку форму має астероїд.

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У разі 2017 YE5 вчені виявили, що те, що їм здавалося двома частками одного астероїда, - насправді два окремих тіла, що здійснюють один оборот навколо одного кожні 20-24 години.

Це дійсно цікава знахідка, так як обидві частини астероїда практично однакового розміру - приблизно 900 метрів в поперечнику. Поки що вченим вдалося виявити лише три інші «ідеальні» пари. Більшість подвійних астероїдів відрізняються розмірами, де одна половина затьмарює іншу.

Нові спостереження за 2017 YE5 розкрили ще одну дивну особливість астероїда: камені не ідентичні. Одна його половина виглядає набагато темнішою за іншу. Це може означати, що вони відрізняються за складом або по текстурі.

Відео: NASA Jet Propulsion Laboratory

Однак може пройти багато часу, перш ніж вченим вдасться розкрити якісь таємниці цієї пари. Нові спостереження проводилися за максимального наближення астероїда до Землі, коли він пролітав на відстані приблизно шести мільйонів кілометрів від нас. Наступне таке зближення відбудеться більш ніж через 170 років.