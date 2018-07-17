В Skype з'явиться функція запису дзвінків

Всі записи будуть зберігатися в хмарі.

Розробники месенджера Skype розповіли про нові функції, які з'являться у сервісу до кінця року.

Серед іншого, Skype незабаром отримає довгоочікувану можливість запису дзвінків, повідомляється в офіційному блозі Skype.

Skype буде записувати розмови в чатах, в тому числі групових. Записи будуть зберігатися в хмарі, тому доступ до них можна отримати з будь-якого пристрою, на якому користувач увійде в свій обліковий запис.

"Запис дзвінків повністю хмарний, і як тільки ви починаєте запис, кожен в розмові повідомляється про те, що дзвінок записується, тому сюрпризів немає. Запис дзвінків об'єднує відео кожного користувача, а також будь-які екрани, які використовуються під час розмови", - заявляють розробники.

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Також представники Microsoft розповіли, що в програму будуть додані зашифровані дзвінки і відправлення текстових повідомлень або файлів, таких як зображення, аудіо або відео, з використанням протоколу Signal Protocol. Повідомлення і сповіщення в цих бесідах будуть приховані в списку чатів.

Microsoft повідомила також про вихід оновленої Skype (версія 8.0) для настільних ПК, яка замінить Skype 7.0 (Skype classic). Програма по зовнішньому вигляду і функціям стала ближче до мобільної версії Skype. У компанії відзначають, що новий реліз стане основною версією програми. Зокрема, після поновлення Skype дозволить ділитися фотографіями, відеороликами та іншими файлами ємністю до 300 МБ, перетягуючи файли у вікно бесіди.