У WhatsApp запустили функцію групових відеодзвінків
12:28, 31 липня 2018Наука та IT
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Разом спілкуватися між собою тепер зможуть одночасно до чотирьох людей.
Ілюстрація / REUTERS
В месенджері WhatsApp на платформах Android і iOS почала працювати функція групових відеодзвінків.
Про це повідомляється в блозі сервісу, пише Inforesist.
Відомо, що разом спілкуватися між собою тепер зможуть одночасно до чотирьох людей. При цьому розробники запевняють, що оптимізували передачу відео і аудитрафика, враховуючи різну кількість мобільних мереж. Дзвінки шифруються, як і повністю все спілкування в месенджері.
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Повідомляється, що для створення групового дзвінка користувачеві досить буде набрати спочатку одного співрозмовника, а після цього натиснути іконку «плюс» в правому верхньому кутку і додати в розмову вже інших учасників.
Дану функцію зараз запускають для всіх користувачів.
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