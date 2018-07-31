У WhatsApp запустили функцію групових відеодзвінків

Разом спілкуватися між собою тепер зможуть одночасно до чотирьох людей.

В месенджері WhatsApp на платформах Android і iOS почала працювати функція групових відеодзвінків.

Про це повідомляється в блозі сервісу, пише Inforesist.

Відомо, що разом спілкуватися між собою тепер зможуть одночасно до чотирьох людей. При цьому розробники запевняють, що оптимізували передачу відео і аудитрафика, враховуючи різну кількість мобільних мереж. Дзвінки шифруються, як і повністю все спілкування в месенджері.

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Повідомляється, що для створення групового дзвінка користувачеві досить буде набрати спочатку одного співрозмовника, а після цього натиснути іконку «плюс» в правому верхньому кутку і додати в розмову вже інших учасників.

Дану функцію зараз запускають для всіх користувачів.