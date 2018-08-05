Розвіяний міф про безпеку кальянів - вчені

Такі дані, за словами вчених, можна порівняти з тими, що спостерігаються у курців звичайних сигарет. Отже, поширена думка, що кальяни завдають набагато меншої шкоди, ніж сигарети, не виправдано.

Вчені провели свій експеримент на групі з 48 добровольців, яким запропонували покурити кальян протягом 30 хвилин.

Фахівці також заміряли серцевий ритм, артеріальний тиск, рівень нікотину в крові до і після куріння кальяну, пише ПМ.

У результаті вчені з'ясували, що один сеанс куріння кальяну збільшував частоту серцевих скорочень на 16 ударів в хвилину, а також підвищував артеріальний тиск. Крім того, куріння кальяну помітно підвищило показник артеріальної жорсткості — ключовий фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Такі дані, за словами вчених, можна порівняти з тими, що спостерігаються у курців звичайних сигарет. Отже, поширена думка, що кальяни завдають набагато меншої шкоди, ніж сигарети, не виправдано.

Крім того, як заявляють учені, в тютюні, використовуваному в кальянах, містяться штучні хімічні речовини, які законодавчо заборонено використовувати при виробництві звичайних сигарет. Такі речовини можуть завдати ще більшої шкоди здоров'ю людини.

Вчені також сподіваються, що їх дослідження приверне увагу громадськості, а куріння кальяну і виробництво тютюну для нього буде регулюватися законом.

Дослідження опубліковане в журналі American Journal of Cardiology.