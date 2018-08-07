Стало відомо, якого кольору майже немає на державних прапорах

Причини цього виключно економічні - раніше цей колір було важко добути.

Жодна країна світу не використовує фіолетовий, як основний колір на своєму прапорі.

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Причини цього виключно економічні. Довгий час фіолетовий колір був великою рідкістю і статусним символом, передає Бі-бі-сі. Справа в тому, що раніше цей колір було важко добути. Раніше його отримували з слизу морських раковин.

У Римі цей колір був символом статусу.

Пофарбувати тканину у фіолетовий колір відносно дешево змогли тільки в 1856 році. Формулу відкрив британський хімік Вільям Генрі Перкін.

Але все ж є два прапори, на яких можна знайти фіолетовий. Папуга на прапорі Домініки. І трохи фіолетового є на прапорі Нікарагуа.