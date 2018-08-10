У Єгипті археологи знайшли сир віком понад 3000 років
08:53, 10 серпня 2018Наука та IT
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Експерти стверджують, що сир був виготовлений в період між 1290 і 1213 роком до н. е.
Для створення продукту використовувалося одночасно козяче, овече і коров'яче молоко / фото УНІАН
В Єгипті під час розкопок в пірамідальному комплексі Саккара дослідники знайшли твердий сир віком понад 3200 років.
Про це пише Al Youm as Sabia. За даними видання, археологи з Італії виявили останки сиру в одному з некрополів.
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Як зазначається, експерти стверджують, що сир був виготовлений в період між 1290 і 1213 роком до н.е.
При цьому для створення продукту використовувалося одночасно козяче, овече і коров'яче молоко.
Вчені також виявили в сирі бактерії, що викликають так звану середземноморську лихоманку.
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