У Єгипті археологи знайшли сир віком понад 3000 років

Експерти стверджують, що сир був виготовлений в період між 1290 і 1213 роком до н. е.

В Єгипті під час розкопок в пірамідальному комплексі Саккара дослідники знайшли твердий сир віком понад 3200 років.

Про це пише Al Youm as Sabia. За даними видання, археологи з Італії виявили останки сиру в одному з некрополів.

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Як зазначається, експерти стверджують, що сир був виготовлений в період між 1290 і 1213 роком до н.е.

При цьому для створення продукту використовувалося одночасно козяче, овече і коров'яче молоко.

Вчені також виявили в сирі бактерії, що викликають так звану середземноморську лихоманку.