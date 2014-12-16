Україна потрапила в ТОП-10 пошукових запитів Google за 2014 рік

Американський інтернет-гігант Google опублікував ТОП пошукових запитів за 2014 рік, у світовому рейтингу на 10 місці опинилася Олімпіада в Сочі, в американському рейтингу на тій же 10 позиції Україна. Про це повідомляють РИА Новости.

Цього року Google випустив два списки - один за статистикою США, інший - по світу. Їх зміст практично ідентичний і розрізняється тільки парою пунктів. Обидва списку (і світової і американський) очолює американський актор Робін Вільямс, який в серпні цього року покінчив із собою.

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На другому місці в списку найбільш популярних запитів чемпіонат світу з футболу. Користувачів найпопулярнішої в світі пошукової системи також цікавив вірус Ебола і авіакомпанія Malaysia Airlines, чий літак збили бойовики в Україні.